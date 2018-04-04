Tarihsel, kültürel ve hatta kentsel izler taşıyan, tescilli kültür varlığı ve koruma kapsamında bulunan Eğirdir Garı'ndaki tüm binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması hizmet alımı işi ihaleye çıktı. TCDD 7 Bölge Müdürlüğü Eğirdir ve Kuleönü Gar Sahasında bulunan tüm binalar için yapılacak hizmet alımı işi ihalesi Afyonkarahisar'da gerçekleşecek.



T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Tarafından verilen ihale ilanında; Eğirdir ve Kuleönü Gar sahalarında bulunan tüm binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması hizmet alımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceği bildirildi.



İzmir-Aydın demiryolunun son istasyonu olan Eğirdir Garı, 1914 yılından itibaren yaklaşık 90 yıl boyunca bölge insanına yük ve insan taşımacılığı hizmeti verdi. Kurtuluş Savaşı sırasında istasyona nakledilen cephane ve mühimmatlar, Eğirdir Gölü üzerinden teknelerle Batı Cephesi'ne hayati destek sağladı. Ancak Göller Bölgesi'nin simge istasyonlarından biri olan ve pek çok filme mekan olan Eğirdir İstasyonu, 2001 yılında kapatıldı. Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir işleve sahip olan Eğirdir İstasyonu ve çevresindeki yapılar, 2009 yılında özelleştirme tahtasına konularak satışa çıkarılan 25 istasyonun arasında bulunuyordu. Eğirdir Garı arazisi 2011 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsamına alınarak 2014 yılında ise satışa çıkarıldı. Eğirdirlilerin tepkisini çeken satış kararının ardından tarihi istasyonda eylemler yapıldı, bölgenin yapılaşmaya açılmaması için tepkiler dile getirildi.



Tepkiler sonucu satıştan vazgeçildi. Kaynak : İHA