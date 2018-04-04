Dolar/TL güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar, 'ticaret savaşlarına' ilişkin açıklama ve gelişmelerle doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle dün 3,9938'e çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3,9897'den tamamlanmıştı.



Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve 'ticaret savaşlarını' kızıştıracak adımları piyasaların en önemli gündemi olmayı sürdürüyor. ABD'nin Çin'in teknoloji ürünlerine uygulayacağı yeni vergi tarifesi öne çıkarken, Çin'den de misilleme adımı gelmesi bekleniyor.



Trump, dün ayrıca Suriye ile ilgili açıklamasında da 'Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek.' ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi dün yüzde 0,16 artışla 90 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 3,9930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 artışla 4,9005'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,21 artışla 5,6192'den alıcı buluyor.



Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştireceği 'Suriye' konulu zirvenin izleneceğini belirtti.



Yurt dışında ise Trump'ın ve Çin'den gelebilecek açıklamalar ile Avro Bölgesi mart ayı TÜFE, şubat ayı işsizlik, ABD'de ADP mart ayı özel sektör istihdamı ve mart ayı hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan 4,00 seviyesinin psikoloji direnç, 3,9750 ve 3,9550 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Kaynak : AA