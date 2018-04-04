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Doğan Medya'nın satışında Aytemiz Petrol iddiası

Doğan Medya Grubu'nun satışında Aytemiz Petrol ayrıntısının da geçtiği öne sürüldü.

Güncel / 04 Nisan 2018 Çarşamba 13:14
Doğan Medya'nın satışında Aytemiz Petrol iddiası

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu.

Doğan Medya Grubu'nun satışıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Erso Dede, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Aydın Doğan ile Demirören arasındaki anlaşma paketine yeni şeyler eklendiğini duyduğunu ifade ederek 'Mesela Aytemiz Petrol'ün Doğan Grubu'ndaki payı da Demirören'e geçebilir. Belki de devir bu yüzden gecikiyordur!..' diye ekledi.
 
Doğan Holding'in bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları, Aytemiz Petrol'ün yüzde 50'sini 152 milyon lira bedelle satın almıştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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