Doğal ve Hızlı Sakal Çıkarma Yöntemleri Nelerdir?

Sakal, birçok erkeğin tercih ettiği modası geçmeyen doğal aksesuarlardan biri. Doğala dönüş akımı ile beraber birçok erkek sakallarını uzatmaya ve daha erkeksi bir görünüş yakalamaya çalışıyor. Ancak hem genetik hem de çevresel birçok faktör nedeniyle sakal çıkmayabilir ya da istenilen boyutta uzamayabilir.

Hızlı sakal çıkarma teknikleri

Sakallarınız hem genetik hem de çevresel sebeplerden ötürü çıkmıyor olabilir. Sakal çıkması için sürekli jilet ile tıraş olmak, bilinenin aksine sakal köklerinin çıkmasını engelleyecektir. Bu nedenle sakalınız çıkmıyorsa ilk yapmanız gereken sürekli olarak jiletle tıraş olmaktansa, sakalınızı rahat bırakarak uzaması için zaman tanımak olmalı. Sakal uzatmak için en az 5 hafta beklemeli, eğer hala herhangi bir uzama görmüyorsanız başka yöntemlere başvurmalısınız. Doğal olarak sakalınız çıkmadıysa eczanelerden alabileceğiniz sakal çıkartma serumunu kullanmaya başlayabilirsiniz. Sakal serumu derinin altındaki sakal köklerini harekete geçirerek, en kısa sürede sakal çıkmasını sağlayacaktır. Özellikle duş aldıktan sonra açık gözeneklerinize uygulayacağınız serumun etkisini tam olarak görebilirsiniz. Sakallarınızın çıkmıyor olmasının nedeni, cilt gözeneklerinizin kapalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Gün içerisinde kirli hava ve tozlar açık gözeneklere yerleşir. Aynı zamanda cildin kendi yağı da dışarıya atılamadığı sürece gözeneklere dolar. Bu da sakal köklerinin bulunduğu gözeneklerin kapanmasına ve sakalların çıkmasına neden olur. Bu nedenle her akşam yüzünüzü, bir yüz yıkama jeli ile yıkayıp temizlediğinize emin olun. Haftada 2 kere yapacağınız peeling uygulaması ile de kısa zamanda gözeneklerinizi açmış olacaksınız. Peeling uygulaması gözenekleri açtığı gibi ciltteki kan dolaşımını arttıracak ve sakal köklerinin çıkmasını da tetikleyecektir.

Hızlı sakal uzatma yöntemleri

Genetik

Beslenme

Vitamin ve Mineraller

Uyku

Sakal ekimi

Sakalın uzama hızıyapınıza göre değişiklik gösterebilir. Sakallarının sürekli uzamasından dolayı her gün tıraş olmaya ihtiyaç duyan insanlar olduğu gibi, her gün düzeltmesine rağmen sakalları uzamayan insanlar da vardır. Sakalınız uzamaya başladıysa, makas ile düzeltme ihtiyacı duyabilirsiniz. Sakal uzatmaya yeni başlayan kişiler için bu yöntem yanlıştır. Sakalınız uzamaya başladıktan sonra, bir süre kendi doğallığında uzamasına izin verin. Yeterli boyuta geldikten sonra dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz.Sağlıksız beslenme düzenine sahip olmak birçok hastalığa neden olduğu gibi, sakallarınızın uzama hızını da etkileyecektir. Tükettiğinizgıdalar ve işlenmiş besinler, vücuda ihtiyacı olan besinlerin alınmasını engelleyeceği için sakallarınızın dökülmesine bile neden olabilir. Bu nedenle gerekli vitaminleri alabileceğiniz sebze ve meyve tüketimini arttırabileceğiniz gibi dışarıdan besin takviyesi de almanız gerekiyor. Aynı zamanda kıl yapısında bulunan proteinler, yeterli olarak alınmazsa uzamayı kesecektir. Bu nedenle protein ağırlıklı bir diyet düzeni oluşturun ve her gün protein tükettiğinize emin olun.Sakallarınızın uzamaması, folik asit ve biyotin eksikliğinin belirtisi olabilir. Karaciğer, deniz mahsulleri,, baklagiller, havuç, muz,ve tahıllı gıdaların tüketimini arttırarak biyotin alımını arttırabilirsiniz. Aynı zamanda eczanelerden kolayca bulabileceğiniz takviye gıdalar ile vücuttaki eksik folik asit ve biyotini karşılayabilirsiniz.Deri, kendini gece uyku halindeyken yeniler ve onarır. 8 saatten az dinlendiğiniz günlerde kan akışıve cilt gerekli bakımı yapamaz. Bu da sakalların uzamasını engeller.ve yorgunluk hali ile birlikte başlayan stres sonucunda sakallar dökülebilir. Bu nedenle günde ortalama 8 saat uyumaya özen gösterin.

Uyguladığınız hiçbir yöntem işe yaramıyor ya da sakal sorununuzun testesteron eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorsanız, sakal ekimi sizin için en kalıcı yöntem. Sakal ekimi, sakallarında seyrelme ve açıklık olan kişilere yapılabildiği gibi hiç sakalı olmayan köse kişilere yapılabilir. Sakal ekiminde kullanılan FUE metodu sayesinde ekim sırasında hiçbir ağrı ve acı hissedilmez. Sakal ekiminde kökler sakal ve boyun bölgesi, ense, kulak arkası ve vücudun çeşitli diğer bölgelerinden alınabilir. Alınan kıl kökleri sakal bölgenizdeki kılların çıkış yönüne ve açısına uygun olarak ekilir. Ortalama 9 ay içerisinde ekilen sakalların tamamı çıkmış olur. Operasyon sonrasında herhangi bir iz kalmadığı gibi en doğal sakallara kavuşmuş olursunuz.

Sakal nasıl gürleşir

Seyrek sakal birçok erkeğin yakındığı problemlerin başında yer alır. Tek başına uzun sakallara sahip olmak estetik olarak cazip gelmez. Evde yapacağınız basit uygulamalar ile çok daha sağlıklı ve gür sakallara sahip olabilirsiniz. Sakallarınıza E vitamini sürmek cildi besleyecek ve sakal köklerini canlandıracaktır. Eczanelerden bulabileceğiniz E vitamini yağı ile doğal bir E vitamini deposu olan zeytinyağını karıştırıp sakallarınıza düzenli olarak uygulayın. Aynı zamanda beslenmenize ekleyebileceğiniz kuruyemiş ve zeytinyağı ile de sakallarınızın kısa sürede gürleşmesini sağlayabilirsiniz. Çinko, kıl köklerini beslendirir ve sakallarınızın gürleşmesini sağlar. Kabak çekirdeği, deniz mahsulleri ve dışarıdan alabileceğiniz çinko takviyesi ile hızlı sakal uzatıp, güçlendirebilirsiniz.

Doğal sakal uzatma yolları

Evde kendi uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler ile sakallarınızı uzatmakla kalmaz, çok daha gür sakallara kavuşursunuz. Sakal çıkarmak istiyorsanız yüzünüzü, kan dolaşımını tetikleyen soğuk su ile yıkamayı unutmayın.

Sarımsak: Saç ve sakal çıkarma özelliği ile bilinen sarımsak, temiz cilde sürülüp 20 dakika bekletilmesi ile sakallarınızın çok daha hızlı uzamasını sağlayacak.

Badem yağı: Deriyi ve kıl köklerini nemlendirip besleyen tatlı badem yağı, gözenekleri besler ve kıl köklerini tetikler. Bu sayede sakallarınız çok daha hızlı çıkar.

Zeytinyağı: Doğal zeytinyağı deriyi nemlendirecek ve gözenekleri açıp sakalların sağlıklı bir biçimde uzamasını sağlayacak.

Kaynak: https://estecenter.com/sakal-cikarma-yontemleri