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Çeyrek altın ve altın fiyatları 04.04.2018

Gram altın 171,3 lira, çeyrek altın 281 lira ve Cumhuriyet altını 1.147 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 04 Nisan 2018 Çarşamba 09:55
Çeyrek altın ve altın fiyatları 04.04.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 171,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 171 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 171,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.147 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar endeksi ile ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmaların altının ons fiyatını negatif etkilediğini söyledi.

ABD ve Çin'in ticaret savaşlarını kızıştıracak adımlarının ardından bu konuda gelebilecek açıklamaların piyasaların gündemini meşgul ettiğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının 1.326-1.336 dolar, altının gram fiyatının ise 170-172 lira aralığında dalgalanmasını beklediklerini kaydetti. Kaynak : AA

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