Bülent Ersoy: Her yerim sapasağlam

Geçtiğimiz gün hastalanarak hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, bir televizyon programında sağlık durumuyla ilgili konuştu.



Hakkında çıkan haberlerle ilgili Ersoy, “Ahkam kestiler. Hastane boşaltıldı, yarım saat onu konuştular. Siz evvel geçmiş olsun demeyi öğrenin bir hastaya. Hastanede hiç kimse yerinden edilmedi. Orası VİP bir bölümdür. Ben VİP bölümde kaldım. Check up yaptırdım. İç bat, damarlar, beyin her şey tam. Her yerim Allah’a şükür sapa sağlam. Beynimin röntgeni çekildi. Tomografiye girdim. Sayın profesör dedi ki, ‘Sizi kıskandım.’ Niye dedim. Sayın hoca hanım. Çünkü dedi ki, ’20 yaşındaki, sağlam beyinli bir kişinin beyni var sizde. Hasar görmemiş’ dedi.



Eee dedim, ‘Görseydi zaten şaşırırdım’ çünkü TRT repertuarında 52 bin eser vardır. O 52 bin eseri de ezbere okuyamazdım. Onun için Allah’a şükürler olsun. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Kaynak : İHA