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Birgün bildiğiniz gibi

Birgün gazetesi, Türkiye enerjisinde devrim olacak nükleer santrali karalama çabası içine girdi.

Güncel / 04 Nisan 2018 Çarşamba 09:19
Birgün bildiğiniz gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Türkiye'yi enerji sektöründe adım atlatacak olan bu projeyi karalama kampanyası başlatan Birgün gazetesi düğmeye bastı.

Birgün dev projeyi birinci sayfadan verirken 'Yaşama ve Doğaya Düşman Proje' başlığını attı.



Birgün gazetesinden büyük alçaklık

NÜKLEER SANTRALİN ÖNEMİ

Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan proje, 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Santral, bu üretimle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10'U

20 milyar dolarlık yatırım, Türkiye'nin elektrik talebinin ise yüzde 10'unu karşılayacak.

Bölgedeki istihdamı da artıracak proje, en yoğun döneminde 10 bin kişiyi çalıştırırken, işletme aşamasında 3 bin 500 kişiye iş imkanı sunacak.

Akkuyu Nükleer Santrali için ilk harç Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Rusya Devlet BaşkanıCumhurbaşkanıAkkuyu Nükleer SantraliTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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