USD (Alış - Satış) : 4,01 - 4,01 EURO (Alış - Satış) : 4,92 - 4,93

Sıcak Haber : Erdoğan, Putin ve Ruhani ortak açıklama yapıyor CANLI!..

Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Martta Yükseldi

Eurostat öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta 1,4 olarak ölçüldü.

Ekonomi / 04 Nisan 2018 Çarşamba 12:28
Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Martta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde mart ayı öncü yıllık enflasyon yüzde 1,4'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde şubat ayında yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,4'e çıktı.

Bölgede, mart ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 1 arttı.

Avro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıda, alkol ve tütün ürünlerini yüzde 2 ile enerji, yüzde 1,5 ile hizmetler ve yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Mart ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 18 Nisan'da yayımlanacak.

- Enflasyon, ECB hedefinin altında

Öte yandan, öncü enflasyon verisi, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedeflediği seviyenin altında kalmaya devam etti.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Kaynak : AA

AvroAvrupaEnflasyonMerkez BankasıAvro Bölgesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı