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Antalya'da büyük yangın!

İmalat depolarındaki kimyevi maddelere alevlerin sıçramaması için yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

3. Sayfa / 04 Nisan 2018 Çarşamba 10:05
Antalya'da büyük yangın!
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Antalya'da yat imalat deposunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele veriliyor.

Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edilebileceği öğrenildi. Kaynak : AA

Yangına MüdahaleAntalya


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