Ankara'da siyah minibüs alarmı

Başkent'te veliler diken üstünde!



Sosyal medyada siyah bir minibüsün okul önlerinde dolaşarak çocuk kaçırdığı iddia edildi. İddialar ardından harekete geçen Emniyet, plakasını da verdiği araç için dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.



Uyarının velilere kadar ulaşması ardından aileler olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Öte yandan olayla ilgili konuşan bir okul müdürü iddiaların araştırıldığını ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel