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Ankara'da siyah minibüs alarmı

Ankara’da siyah minibüs alarmı var. İddialara göre okul önünde dolaşan bu araçla çocuklar kaçırılıyor.

3. Sayfa / 04 Nisan 2018 Çarşamba 20:17
Ankara'da siyah minibüs alarmı
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Başkent'te veliler diken üstünde!

Sosyal medyada siyah bir minibüsün okul önlerinde dolaşarak çocuk kaçırdığı iddia edildi. İddialar ardından harekete geçen Emniyet, plakasını da verdiği araç için dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Uyarının velilere kadar ulaşması ardından aileler olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Öte yandan olayla ilgili konuşan bir okul müdürü iddiaların araştırıldığını ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Çocuk Kaçırma


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