'Ankara baharı ve müziği festivalle karşılayacak'

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 35.Uluslararası Ankara Müzik Festivali, ünlü piyanist İdil Biret'in konseriyle bu akşam başlayacak. Biret'e, şef Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşlik edecek.



CSO Şefi ve Sanat Yönetmeni Gökmen, önemli sanat etkinliklerine imza atan sivil toplum kuruluşu Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca Ankara'ya armağan edilmiş Ankara Müzik Festivali'nin bu yılki konserde başarılı sanatçıları ağırlayacağını söyledi.



Ankara'nın, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren tüm Türkiye'deki sanat kurumlarına beşiklik eden, temel sanat kurumlarını barındıran bir şehir olduğunu belirten Gökmen, bu kapsamda Ankara Müzik Festivali'nin ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.



Gökmen, 'CSO, 2 yıldır bu festivalin açılışını gerçekleştirerek, festivale vermiş olduğu önemi gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası her zaman Ankara Müzik Festivali'ne destek vermeyi, içinde olmayı sorumluluk ve onur vesilesi olarak görmüştür.' diye konuştu.







CSO'nun dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ile sahnede Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1 numaralı piyano konçertosunu sunacağını aktaran Gökmen, konserde, Azeri ünlü besteci Kara Karayev'in 100. Doğum Yılı anısına 'Leyla ile Mecnun Senfonik Şiiri' ile 110. doğum yılı anısına Necil Kazım Akses'in 'Orkestra Konçertosu'nu seslendireceklerini belirtti.



'Sanatsız kalmanın bedelleri pahalı'



Gökmen, CSO'nu bu eserleri seslendirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Ankara Müzik Festivali, Ankaralı sanatseverlere bu baharda içeriği zengin, büyük sanat şölenlerini sunacak. Ankara, baharı ve müziği festivalle karşılıyor. Çok nitelikli orkestra konserleri, oda müziği konserleri olduğu gibi çok ilginç dans gösterilerinin yer aldığı zengin içerikli bir festival programı var. Sevda-Cenap And Vakfı, festivali büyük zorluklarla gerçekleştiriyor. Sanat pahalı bir olgu. Destek olunması çok önemli diye düşünüyorum. Ankaralıları ve iş insanlarını bu festivale destek olmaya çağırıyorum. Sanat pahalı ama sanatsız kalmanın bedelleri daha da pahalı.'



'Bu festival çok büyük özverilerle devam etti'



Festivalin solisti piyanist İdil Biret ise Ankara Müzik Festivali'nin 35 senedir başkente farklı bir boyut getirdiğini belirtti. Konserde üç önemli eser seslendireceklerini ifade eden Biret, şöyle konuştu:



'Çaykovski konçertosu çalmak benim için büyük bir keyif. Rengim Bey ile her zaman büyük zevkle çalıştık. Yine bu konseri beraber yapacağız. Bu benim için büyük bir zevk. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası benim ailem. Dostlarla beraber neredeyse oda müziği yapar gibiyiz. Bu festival yıllardır, çok büyük özverilerle devam etti. Büyük problemler oluyor ama üstesinden geliniyor. Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin birçok yerinde festivaller yapılıyor. Temennim bütün memlekette aynı ciddiyet ve özveriye sahip festivallerin sanatseverlerle buluşmasıdır.'



Biret, Çaykovski'nin 1 numaralı konçertosunun, dünyada en çok çalınan eserlerden olduğunu belirterek, 'Çaykovski konçertosu, tuhaf bir şekilde o kadar kendine özel bir eser ki hiçbir zaman sıkılmıyorsunuz, her zaman yeni şeyler keşfediyorsunuz. Kendine has güzelliğiyle bu eser, festival için en uygunudur.' diye konuştu.



Festival 26 Nisan'a kadar devam edecek



Sevda-Cenap And Vakfı Uluslararası Ankara Müzik Festivali 26 Nisan'a kadar devam edecek.