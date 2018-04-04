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Almanya’da FETÖ’ye ait lise kapandı

Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet gösteren, FETÖ'ye bağlı “Urselbach Gymnasium” lsesinin faaliyetlerini bu yılın ocak ayı itibariyle sonlandırdığı bildirildi.

Dünya / 04 Nisan 2018 Çarşamba 16:20
Almanya’da FETÖ’ye ait lise kapandı

Almanya'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel'de faaliyet gösteren “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibarıyle faaliyetlerine son verdiği bildirildi.

Söz konusu lisenin 1 Mart 2018 itibarıyle de iflas başvurusunda bulunduğu ve Bad Homburg Bölge Mahkemesinin, Frankfurt hukuk bürosundan avukatları iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi.

Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve satış işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.

Kaynak : AA

FrankfurtFetö Terör Örgütü


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