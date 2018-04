Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi'nde bir vatandaş 2 kişinin at arabasının römorkunda kesilmiş at ve eşek etlerinin taşındığını görünce, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis verilen adrese geldiğinde at arabasıyla at ve eşek eti taşıyan şahısları durdurmak istedi. Kısa süren kovalamanın ardından polis at arabasını durdurup şahısları da yakaladı. Zanlıların atına el konurken, römorkta bulunan at ve eşeklerin yok edilmesi için zabıta ekiplerine haber verildi.



Gözaltına alınan 2 zanlı polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ise boş bir arazide çukur açarak at ve eşek etlerini buraya gömdü.



Adana'da alınan önlemlere rağmen bir türlü at ve eşek kesimlerinin önüne geçilemiyor. Kaynak : İHA