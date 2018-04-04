USD (Alış - Satış) : 4,01 - 4,01 EURO (Alış - Satış) : 4,92 - 4,93

Sıcak Haber : Erdoğan, Putin ve Ruhani ortak açıklama yapıyor CANLI!..

Adana'da kesilmiş at ve eşek eti bulundu

Adana’da bir at arabasının römorkunda, kesilmiş halde at ve eşek etleri bulundu.

3. Sayfa / 04 Nisan 2018 Çarşamba 12:47
Adana'da kesilmiş at ve eşek eti bulundu
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi'nde bir vatandaş 2 kişinin at arabasının römorkunda kesilmiş at ve eşek etlerinin taşındığını görünce, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis verilen adrese geldiğinde at arabasıyla at ve eşek eti taşıyan şahısları durdurmak istedi. Kısa süren kovalamanın ardından polis at arabasını durdurup şahısları da yakaladı. Zanlıların atına el konurken, römorkta bulunan at ve eşeklerin yok edilmesi için zabıta ekiplerine haber verildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ise boş bir arazide çukur açarak at ve eşek etlerini buraya gömdü.

Adana'da alınan önlemlere rağmen bir türlü at ve eşek kesimlerinin önüne geçilemiyor. Kaynak : İHA

PolisZabıta


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı