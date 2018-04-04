16. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği ve Trabzon Sinema Derneğinden yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, 8 şehirde 2 ay sürecek festival 6-8 Nisan tarihlerinde Ruhi Türkyılmaz Sanatevi'nde olacak.



Festivalde, ustadan filmler, forum ve söyleşi etkinlikleri yapılacak.



Festival kapsamında, 'Evin Sakinleri / Monir Geyhdi, Filistin'i İşlemek / Carol Mansour, Yeter Artık Yeter / Khauther Ben Hania, Yaz Sıcağında Teori / Irene von Alberti, Babamın Çalıya Döndüğü Gün / Nicole Van Kilsdonk, İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer, Annelik / Roqiye Tavakoli, Kaygı / Ceylan Özgün Özçelik,16 Hafta / Carlota Coranado, Apne / Nicola Stephanie Sangs, Arin / Mizgin Müjde Arslan, Homur Homur / Simay Çalışkan, Nergis Karadağ, Kameralı Kadınlar / Neslihan Siligür, Ölçek / Emine Gezici Üstündağ, Mekanlar ve Yüzler / Agnes Varda, Jr, İlahi Düzen / Petra Volpe' filmleri gösterilecek.



Kaynak : AA