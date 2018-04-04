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16. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, İstanbul, Antalya ve İzmir'in ardından 6-8 Nisan'da Trabzon'da devam edecek.

Kültür-Sanat / 04 Nisan 2018 Çarşamba 12:50
16. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği ve Trabzon Sinema Derneğinden yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, 8 şehirde 2 ay sürecek festival 6-8 Nisan tarihlerinde Ruhi Türkyılmaz Sanatevi'nde olacak.

Festivalde, ustadan filmler, forum ve söyleşi etkinlikleri yapılacak.

Festival kapsamında, 'Evin Sakinleri / Monir Geyhdi, Filistin'i İşlemek / Carol Mansour, Yeter Artık Yeter / Khauther Ben Hania, Yaz Sıcağında Teori / Irene von Alberti, Babamın Çalıya Döndüğü Gün / Nicole Van Kilsdonk, İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer, Annelik / Roqiye Tavakoli, Kaygı / Ceylan Özgün Özçelik,16 Hafta / Carlota Coranado, Apne / Nicola Stephanie Sangs, Arin / Mizgin Müjde Arslan, Homur Homur / Simay Çalışkan, Nergis Karadağ, Kameralı Kadınlar / Neslihan Siligür, Ölçek / Emine Gezici Üstündağ, Mekanlar ve Yüzler / Agnes Varda, Jr, İlahi Düzen / Petra Volpe' filmleri gösterilecek.

Kaynak : AA

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