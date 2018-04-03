Zula Dünya Kupası'na geri sayım başladı

InGame Group tarafından üretilen, yüzde 100 Türk yapımı olan MMOFPS oyunu Zula'nın Dünya Kupası'na geri sayım başladı.



Dünyanın farklı bölgelerinden en iyi Zula e-spor takımlarının katılacağı Dünya Kupası, 6-7 Nisan'da Barbaros Point Hotel'de gerçekleşecek. 7 Nisan'da gerçekleşecek finalde, kupanın kapıları tüm e-sporseverlere açık olacak. E-sporseverler saat 11'de başlayacak finali ücretsiz olarak izleyip takip ettikleri takımları yakından görme imkanına sahip olacaklar ve sadece büyük finale özel hediyelere sahip olabilecekler.



En iyilerin buluşacağı, e-spor şenliği niteliğinde gerçekleşecek etkinlikte toplam 100 bin dolar nakit para ödülü dağıtılacağı bildirildi.



Kaynak : İHA