Zula Dünya Kupası'na geri sayım başladı

Dünyada 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yüzde 100 Türk yapımı bilgisayar oyunu Zula’nın Dünya Kupası 6-7 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek. Dünya Kupası’na Avrupa, Brezilya ve Türkiye’den en iyi Zula takımları katılacak.
InGame Group tarafından üretilen, yüzde 100 Türk yapımı olan MMOFPS oyunu Zula'nın Dünya Kupası'na geri sayım başladı.
Dünyanın farklı bölgelerinden en iyi Zula e-spor takımlarının katılacağı Dünya Kupası, 6-7 Nisan'da Barbaros Point Hotel'de gerçekleşecek. 7 Nisan'da gerçekleşecek finalde, kupanın kapıları tüm e-sporseverlere açık olacak. E-sporseverler saat 11'de başlayacak finali ücretsiz olarak izleyip takip ettikleri takımları yakından görme imkanına sahip olacaklar ve sadece büyük finale özel hediyelere sahip olabilecekler.
En iyilerin buluşacağı, e-spor şenliği niteliğinde gerçekleşecek etkinlikte toplam 100 bin dolar nakit para ödülü dağıtılacağı bildirildi.
Kaynak : İHA