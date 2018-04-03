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YSK binasında korkutan yangın

Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının depo kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınırken, depodaki kağıt yığınları yandı.

3. Sayfa / 03 Nisan 2018 Salı 01:27
YSK binasında korkutan yangın

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasının bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'ndeki binanın bodrum katından yoğun duman çıktığını gören güvenlik görevlileri itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu sırada bodrum katından yükselen yoğun duman binanın giriş katını etkisi altına aldı.

Kazan dairesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Hasara yol açan yangında, yasal saklama süresi sona eren ve YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakın bir bölümünün tahrip olduğu öğrenildi.

PolisBaşkentCumhuriyet


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