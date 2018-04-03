Veliaht’tan İsrail’i tanıma sinyali!

Selman, derginin yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg’in “Yahudi halkının atalarının yurdunda bir ulus devlete sahip olma hakkı olduğuna inanıp inanmadığı” yönündeki sorusunu, “Her halkın, her yerde, huzur dolu ülkesinde yaşama hakkı vardır. Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarına sahip olmak hakkı vardır” diye yanıtladı. Fakat Selman, İsrail’le resmi ilişki kurulması için Filistinlilerle anlaşmaya varılmasının önkoşul olduğunu ifade etti.



Suudi Arabistan ile İsrail arasında hâlâ resmi diplomatik ilişki bulunmuyor, fakat perde arkasında iki ülke, son yıllarda ilişkileri geliştirmenin yolları arıyor. İki ülke de İran’ı en büyük dış tehdit, ABD’yi ise baş müttefik olarak görüyor.



HAMANEY ORTADOĞU’NUN HİTLER’İ



Veliaht Prensi söyleşide, Ortadoğu’ya yönelik tehditlerden bahsederken, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney’i Adolf Hitler’le karşılaştırdı. Hamaney’in Hitler’in daha güzel görünmesini sağladığını ifade eden Selman, “Hitler, dini liderin yapmaya çalıştıklarını yapmadı. Hitler Avrupa’yı fethetmeye çalıştı. Bu kötü. Fakat dini lider dünyayı fethetmeye çalışıyor. Dünyanın sahibi olduğuna inanıyor. İkisi de kötü adam. Hamaney, Ortadoğu’nun Hitler’i” ifadelerini kullandı.