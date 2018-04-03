Twitter'dan yeni karar!

Raporlama formunu güncelleyen Twitter, artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin de yasaklar arasına girdiği açıkladı.



Twitter'ın sakıncalı tweet'leri şikayet etmek için kullanılan raporlama sayfasına eklenen “engel” seçeneği, tıpkı dil, din, ırk, cinsiyet ve yönelim gibi daha önceden doğrudan hedef alınması yasaklanan kategoriler arasına girdi.



Twitter'ın yeni yasağı, engelli hakları savunucusu Natalie Weaver'ın Twitter'a bu yönde yaptığı çağrı sonrası gerçekleşti. Weaver daha önce, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak öjenik öven bir tweet'i şikayet etmişti.



Twitter, Weaver'ın talebini ilk başta reddetmiş olsa da, daha sonra yalnızca tweet'i silmekle kalmamış, tweet'i gönderen hesabı da sosyal ağdan men etmişti.



Sosyal ağ geçtiğimiz yılın sonunda platformdaki nefret içerikli söylemleri azaltmak için katı kurallar uygulamaya başlayacağını duyurmuştu. Bunlar arasında kullanıcıları fiziksel şiddetle tehdit eden, şiddeti öven, teşvik eden ve insanları farklılıkları üzerinden hedef alan hesapların Twitter'dan sorgusuz men edilmesi de yer alıyor.