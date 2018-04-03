USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,90

Twitter'dan yeni karar!

Twitter, engellilere karşı saldırgan ve nefret içerikli söylemleri yasakladığını duyurdu.

Teknoloji / 03 Nisan 2018 Salı 15:10
Twitter'dan yeni karar!

Raporlama formunu güncelleyen Twitter, artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin de yasaklar arasına girdiği açıkladı.

Twitter'ın sakıncalı tweet'leri şikayet etmek için kullanılan raporlama sayfasına eklenen “engel” seçeneği, tıpkı dil, din, ırk, cinsiyet ve yönelim gibi daha önceden doğrudan hedef alınması yasaklanan kategoriler arasına girdi.

Twitter'ın yeni yasağı, engelli hakları savunucusu Natalie Weaver'ın Twitter'a bu yönde yaptığı çağrı sonrası gerçekleşti. Weaver daha önce, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak öjenik öven bir tweet'i şikayet etmişti.

Twitter, Weaver'ın talebini ilk başta reddetmiş olsa da, daha sonra yalnızca tweet'i silmekle kalmamış, tweet'i gönderen hesabı da sosyal ağdan men etmişti.

Sosyal ağ geçtiğimiz yılın sonunda platformdaki nefret içerikli söylemleri azaltmak için katı kurallar uygulamaya başlayacağını duyurmuştu. Bunlar arasında kullanıcıları fiziksel şiddetle tehdit eden, şiddeti öven, teşvik eden ve insanları farklılıkları üzerinden hedef alan hesapların Twitter'dan sorgusuz men edilmesi de yer alıyor.

TwitterYasaklar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı