TSK'nin yeni gözü 'Retinar'

Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi.
Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR için ilk siparişini geçen yıl yurt dışından aldı.
Bir süredir Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından sahada değerlendirilen Retinar PTR, ortaya koyduğu başarılı performansı yurt içinde de siparişe dönüştürdü. TSK envanterine giren Retinar PTR, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlandı.
Küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan Retinar PTR, bu ürün ailesinin taşınabilir modelini oluşturuyor.
Retinar PTR, sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda çevre gözetleme görevini üstleniyor. İki personel tarafından özel sırt çantasında rahatça taşınabilen Retinar PTR, bu nedenle ihtiyaç duyulan her yerde kolayca kullanılabiliyor.