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SGK'lıya özel sağlık imkanı! Özel hastanelerden ücretsiz yararlanabilecekler...

İsteyen SGK'lı yüksek sayılmayacak bir ücretle özel bir sigorta yaptırarak, özel hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık / 03 Nisan 2018 Salı 11:11
SGK'lıya özel sağlık imkanı! Özel hastanelerden ücretsiz yararlanabilecekler...

İsteyen SGK'lı yüksek sayılmayacak bir ücretle özel bir sigorta yaptırarak, özel hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek.

Kanal D'de yayınlanan habere göre; işçi, memur SGK'lı hastanın cebinden para çıkmadan özel hastanelerden yararlanma imkanı sağlandı.

Türkiye'de 700 bin kişi aylık 58 liraya bu imkandan faydalanıyor.

Devlet hastanelerinin kalabalık olması ve özel hastanelerde çıkan fiyat farkı Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına olan talebi artırdı.

YILDA 700 LİRAYA ÖZEL HASTANE HİZMETİ

Sigortacı Emre Sölömbaz, 'Bağkurlular, SGK'lılar, emekli sandığı özel hastanedeki tedavi giderlerini, ekstra farklarını karşılatabiliyor' açıklamasında bulundu.

Bu sigorta türü sadece SGK anlaşmalı özellerde ve üniversite hastanelerinde geçiyor.

Bedeli aylık 60-80 lira olan bu sigortada yılda 700 lira gibi bir rakama denk geliyor. Üstelik bu poliçe ayakta ve yatarak tedavilerin tamamını karşılıyor. Eğer sadece yatarak tedavi isteniyorsa fiyat 300 liraya kadar düşüyor.

Emekli SandığıMemur


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