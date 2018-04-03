Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.



Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden telekonferansla katılacak.



Öte yandan Ankara'da, Suriye konulu Üçlü Zirve ise Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.



ERDOĞAN KÜLLİYE GİRİŞİNDE KARŞILADI



Türkiye-Rusya-İran'ın Suriye zirvesi için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Putin'i Külliye girişinde karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.



Konuk Devlet Başkanı Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Putin merdivenlerde Türkiye ve Rusya bayrakları önünde poz verdi.



Resmi karşılama töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın hazır bulundu.

Kaynak : İHA