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Öğretmenin öğrencisine yaptığı şaka ortalığı karıştırdı!

Çanakkale’de bir erkek öğrencinin saçına toka taktığı iddia edilen öğretmene öğrencinin ailesi tepki gösterdi.

Eğitim / 02 Nisan 2018 Pazartesi 20:52
Öğretmenin öğrencisine yaptığı şaka ortalığı karıştırdı!
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Olay, 4 gün önce Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki Gökçeada Ortaokulunda meydana geldi.

İddiaya göre 30 Mart Cuma günü sabah saatlerinde diğer arkadaşlarıyla birlikte okula girmeye hazırlanan 6’ncı sınıf öğrencisi E.K’ya (12) İngilizce Öğretmeni G.U. tarafından saçı uzun olduğu gerekçesiyle durdurularak saçına toka takıldı.

Aynı saatlerde bayrak bağışı için okula gelen öğrencinin annesi Türkan K. bu durumu gördü. Eşinin durumu bildirmesi üzerine okula gelen Osman K. (48), oğluna toka takan öğretmene tepki gösterdi.

Anne Türkan K., oğluna yapılan davranışın kabul edilebilir bir davranış olmadığını belirterek, “Cuma sabahı bayrak bağışı için okula gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Oğlum bütün okulun karşısında toka takılmış vaziyette duruyordu. Bu olaya dayanamadım ve eşimle paylaştım. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz" dedi.



“400 KİŞİNİN ÖNÜNDE BÖYLE ŞAKALAŞMA MI OLUR?”

Baba Osman K. ise, “Ben sadece oğluma tokayı kimin yaptığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Ben de İngilizce öğretmeniyle görüşmeye çıktım. ’Siz mi taktınız’ dedim. ’Evet, ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kötü bir amaç yoktu’ dedi.

Ama olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor. Biz hayretlere düştük, şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabii ben de o sinirle haliyle onlara bağırdım, hakarette bulundum. Ama kesinlikle darp olayı olmadı. Yani hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi zaten kendilerinden bekliyorum. Çünkü onlar da bana bağırdılar. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar. Haklı onlar, suçlu biziz gibisinden. Bu şekilde süreç devam ediyor" diye konuştu.

“ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE YUMRUĞUMUZU MASAYA VURMASINI BİLİRİZ”

Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar ise, okul bahçesinde yaptığı konuşmada İngilizce Öğretmeni G.U’ya velilerin sosyal medya üzerinden linç girişimi başlattığını belirterek, “Cuma günü okulumuzda münferit bir olay yaşandı. Biz haklıyı haksızı aramanın derdinde değiliz. Biz haksızsak zaten hesabını vereceğiz. Amma herkes şunu iyi bilsin, bu bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul emiyoruz. Daha da çirkin olanı yine bu velilerimizin sosyal medya da bir linç kampanyaları başlatmaları. Daha da kötüsü ben 20 yıldır burada çalışıyorum. Maalesef adada yaşayan vatandaşların çanak tutması. Arkadaşların hiçbiri yalnız değil. Biz biriz, biz çok güçlüyüz. Arkadaşlar, gerektiği zaman çok sert bir şekilde yumruğumuzu masaya vurmasını biliriz. Bunu herkes iyi bilsin. Ayağını denk alsın" şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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