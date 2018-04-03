O bakanlıkta değişiklik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının merkez teşkilat yapısında düzenlemeye gidildi.



Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



Buna göre, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 daire başkanlığı ve 10 şube müdürlüğü kuruldu.



Ayrıca, Bakanlık teşkilatındaki Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne bağlı bir daire başkanlığı ve 2 şube müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı 1 daire başkanlığı ve 2 şube müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bağlı 1 daire başkanlığı ve 1 şube müdürlüğü Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne bağlandı. Kaynak : AA