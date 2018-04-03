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Nevşin Mengü de Cuma rahatsızlığını yazdı

Nevşin Mengü, Ayşenur Arslan gibi 'Hayır Cumalar' rahatsızlığını köşesinde yazdı.

Güncel / 03 Nisan 2018 Salı 11:40
Nevşin Mengü de Cuma rahatsızlığını yazdı

CNNTürk'ten kovulduktan sonra Alman Deutsche Welle kanalında program yapan Nevşin Mengü'nün programında, Ayşenur Arslan'ın Müslümanların dini günü Cuma günü ile ilgili rahatsızlığını dile getirmesi tepki toplamıştı.

Tepkiler çığ gibi büyürken terör örgütüne yakın Birgün gazetesinde yazan Nevşin Mengü, köşesinde Ayşenur Arslan'la aynı görüşte olduğunu belirten bir yazı kaleme aldı.

'REJİMİN YENİ KODLARINDAN BİRİ'

'Kimse kusura bakmasın ama 'hayırlı cumalar' da bu rejimin yeni kodlarından biri. Hayırlı cumalar, aslında cuma gününü kutsamaktan çok daha başka, daha katmanlı anlamlar içeriyor' diyen Mengü, sözlerine şöyle devam etti:

İktidar, yeni bir Cumhuriyet kurarken, alternatif bir geçmiş de yazıyor. Camilerin ahır yapıldığı, Kuran'ı Kerim'in yasaklandığı, insanların gizli namaz kılmak zorunda kaldığı gibi yalanları sıralıyor. Bu yaşanmamış geçmiş üzerine bir mağduriyet söylemi, bu söylem üzerine de bir baskı rejimi inşa ediliyor.

Kimse kusura bakmasın ama “hayırlı cumalar” da bu rejimin yeni kodlarından biri. Hayırlı cumalar, aslında cuma gününü kutsamaktan çok daha başka, daha katmanlı anlamlar içeriyor. Pek çok kişi, sosyal medyada cuma günleri, hayırlı cumayı kutlayarak, cumaya özel maniler paylaşarak, “ben de sizdenim” mesajı veriyor. Kusura bakmayın ama, “Hayırlı cumalar” bu yeni rejimin “salut”udur. Hayırlı cumalar, Yugoslavya'nın “pozdrav radni narode”si, Chavistaların kırmızı fuları, Kuzey Kore'nin begonyalarıdır.

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