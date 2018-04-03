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Manavgat'ta yörük rüzgarı esti

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde Yörüklerin Türküsü Gecesi, düzenlendi.

Kültür-Sanat / 03 Nisan 2018 Salı 11:36
Manavgat'ta yörük rüzgarı esti

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen gecede, Köktürkler Türk Halk Müziği Topluluğu izleyenlere muhteşem bir Yörük gecesi yaşattı. Ercan Günay'ın koro şefliğini yaptığı geceye, Manavgatlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede Antalya yöresi başta olmak üzere çeşitli yörelerden ‘Çay benim çeşme benim”, “Çekemedim Akça Kızın Göçünü”, “Meşelidir engin dağlar meşeli”, “Manavgat yolları sade mermerden” gibi sevilen 17 türkü seslendirildi.

Gecede ayrıca, halk oyunları gösterisi de büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Manavgat Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Çetin tarafından Köktürkler Türk Halk Müziği Topluluğu'na çiçek takdim edildi. Kaynak : İHA

Halk OyunlarıTürk Halk Müziği


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