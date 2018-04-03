Kılıçdaroğlu'ndan ünlülere tepki: Rezil adamlar





CHP liderinin hedefinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'daki sınır karakoluna giden ünlüler vardı.



Kılıçdaroğlu, o isimler için 'Rezil adamlar' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , partisinin grup toplantısında konuştu.CHP liderinin hedefinde'na destek için Hatay'dakigidenvardı.Kılıçdaroğlu, o isimler için 'Rezil adamlar' dedi.

CHP liderinin konuşmasından satırbaşları şöyle:



Bir ülkenin sanatçıları dik ve onurlu durmak zorundadırlar. Bir ülkenin sanatçıları egemen güce teslim olmaz. Hakkı hukuku adaleti savunur. Sanatçılar mazlumun hakkını korurlar, zalimden yana olmazlar. Bir ülkenin sanatçıları diktatörün karşısında asla boyun eğmezler. Bir ülkenin sanatçıları inancı kimliği ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmezler. Sanatçılar savaşı değil barışı savunur. Bir ülkenin sanatçıları bir ülkenin değerlerine ve inançlarına saygı gösterirler. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ettiği yemine sadık olmuyorsa sanatçı ona sahip çıkamaz.



Afrin'de 52 şehidimiz var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup davul zurna klarnet, şarkılar türküler... Bir ülkenin değeri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kişi hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de yaylalar türküsünü söyle. Gücün yetiyorsa ve ahlak kalmışsa.









