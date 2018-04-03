USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,90

Kadroya geçen taşeron işçi sayısını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesinin ardından bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında rakamları açıkladı.

Yaşam / 03 Nisan 2018 Salı 13:48
Kadroya geçen taşeron işçi sayısını açıkladı

Sürecin başından itibaren yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirildiğini dile getiren Sarıeroğlu, 900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda taşerondan kadroya geçiş kapsamında; Cumhurbaşkanlığı 819, Başbakanlık bin 221, TBMM bin 157, Sağlık Bakanlığı 148 bin 489, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31 bin 991, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 bin 697 olmak üzere taşeron çalışanlar istihdam edildi. Sarıeroğlu, 'En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara'da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı' dedi.

Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edildiği için elendiği belirtildi. Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5'i TBMM, 572'si Sağlık Bakanlığı, 6'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27'sinin Dicle Üniversitesinden olduğu açıklandı.

Kaynak : İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıGençlik ve Spor BakanlığıMilli Eğitim BakanlığıÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı