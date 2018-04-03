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Instagram, Apple Watch uygulamasını kapattı

Instagram, Apple’ın akıllı saati için geliştirdiği Watch uygulamasını mağazadan kaldırdı.

Teknoloji / 03 Nisan 2018 Salı 09:59
Instagram, Apple Watch uygulamasını kapattı

Instagram, Apple Watch uygulamasını kaldırdı. Sosyal ağın iPhone uygulaması için yayınlanan 39.0 sürümlü güncellemeyle birlikte, akıllı saat entegrasyonu sona erdi.

9t05Mac, Instagram'ın Apple Watch uygulamasının kaldırılma sebebinin Apple'ın 1 Nisan'dan itibaren devreye soktuğu yeni kısıtlamalar olabileceğine dikkat çekti.

ABD'li teknoloji devi, bu tarihten itbaren tüm Apple Watch uygulamasının watchOS 2 ya da yeni SDK'ları kullanmalarını zorunlu tutuyordu. Akıllı saat için geliştirilen yeni uygulamalar ise watchOS 4 SDK'sı ile geliştirilmek zorunda.

Instagram'ın Apple Watch uygulaması akıllı saat için yayınlanan eski bir uygulama geliştirme seti olan WatchKit 1.0'a dayanıyordu ve bu nedenle video oynatma ve 4G bağlantı gibi özelliklerden mahrumdu.

Instagram, Apple Watch uygulamasını kaldıran tek popüler servis değil. Daha önce Twitter, Google, Amazon ve Slack de aynı yolu izlemişlerdi.

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