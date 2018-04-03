Fırat'ın doğusu karışacak

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatının ardından PKK/YPG'liler Fırat'ın doğusuna doğru kayarken, o bölgede yeniden toplanmaya çalışıyor.



Terör örgütü yandaşlarına Türkiye'nin operasyonu an meselesiyken, Milliyet yazarı Mehmet Tezkan dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.



'NEREYE GİDECEKLER'



PKK'nın Sincar'ı terk ettiği iddialarını değerlendiren Tezkan 'Şengal veya Sincar denen yer PKK'nın kontrolü altında.. Ankara, Bağdat'a ‘Ya sen yolla ya ben gelip göndereyim' ültimatomu verdi..Bağdat'ın hayır diyecek hali yok!.Şengal Kaymakamı PKK'nın araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına geçtiğini açıkladı.. Şengal'ı terk ettiklerini ilan etti..Bu açıklamaya ne kadar güvenilir; soru işareti..Doğru olmasa bile PKK er veya geç Şengal'ı terk edecek..Nereye gidecekler..Fırat'ın doğusuna..' diye yazdı.



'KÜRT BÖLGESİ OLACAK'



Tezkan, Fırat'ın doğusunda ABD himayesinde bir Kürt bölgesi oluştulmaya çalışıldığını yazarken 'ABD'nin de 13 askeri üssü var. İran'ı bahane ederek ABD orayı kara üssü yapmak istiyor. Ortadoğu'da bayrak diktiği alan olarak tasarlıyor. Hakimiyeti Rusya'ya kaptırmak istemiyor. Belli ki; Fırat'ın doğusu ABD himayesindeki Kürt bölgesi olacak.' ifadelerini kullandı.



'KIYAMET KOPARSA...'



Fırat'ın doğusunda bir çok ülkenin çıkarı olduğunu belirten Tezkan 'Kıyamet koparsa Fırat'ın doğusunda kopacak.' yazarak Irak'ın Kuzeyine dikkat çekti.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel