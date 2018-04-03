USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96 EURO (Alış - Satış) : 4,88 - 4,89

Sıcak Haber : Devlet Bahçeli konuşuyor!..

Fırat'ın doğusu karışacak

Gazeteci yazar Mehmet Tezkan, PKK'lıların Fırat'ın doğusuna kaymasıyla o bölgede sıcak anlar yaşanacağı yazdı.

Güncel / 03 Nisan 2018 Salı 09:29
Fırat'ın doğusu karışacak

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatının ardından PKK/YPG'liler Fırat'ın doğusuna doğru kayarken, o bölgede yeniden toplanmaya çalışıyor.

Terör örgütü yandaşlarına Türkiye'nin operasyonu an meselesiyken, Milliyet yazarı Mehmet Tezkan dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

'NEREYE GİDECEKLER'

PKK'nın Sincar'ı terk ettiği iddialarını değerlendiren Tezkan 'Şengal veya Sincar denen yer PKK'nın kontrolü altında.. Ankara, Bağdat'a ‘Ya sen yolla ya ben gelip göndereyim' ültimatomu verdi..Bağdat'ın hayır diyecek hali yok!.Şengal Kaymakamı PKK'nın araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına geçtiğini açıkladı.. Şengal'ı terk ettiklerini ilan etti..Bu açıklamaya ne kadar güvenilir; soru işareti..Doğru olmasa bile PKK er veya geç Şengal'ı terk edecek..Nereye gidecekler..Fırat'ın doğusuna..' diye yazdı.

'KÜRT BÖLGESİ OLACAK'
Tezkan, Fırat'ın doğusunda ABD himayesinde bir Kürt bölgesi oluştulmaya çalışıldığını yazarken 'ABD'nin de 13 askeri üssü var. İran'ı bahane ederek ABD orayı kara üssü yapmak istiyor. Ortadoğu'da bayrak diktiği alan olarak tasarlıyor. Hakimiyeti Rusya'ya kaptırmak istemiyor. Belli ki; Fırat'ın doğusu ABD himayesindeki Kürt bölgesi olacak.' ifadelerini kullandı.

'KIYAMET KOPARSA...'
Fırat'ın doğusunda bir çok ülkenin çıkarı olduğunu belirten Tezkan 'Kıyamet koparsa Fırat'ın doğusunda kopacak.' yazarak Irak'ın Kuzeyine dikkat çekti.

YAZININ TMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör ÖrgütüIrakPkkTürkiyeZeytin Dalı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı