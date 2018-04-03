Alınan bilgiye göre, Gireller Mahallesi Zeytinlik mevkiinde arazisi bulunan Ramazan Özdemir (42), motorlu testereyle bir zeytin ağacını kesmeye başladı.



Devrilen ağaç, eşi Aysel Özdemir (39) ve kızı Meral Özdemir'in (19) üzerine düştü.



Anne Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi, ayağından yaralanan kızı Meral Özdemir ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Özdemir'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp morguna gönderildi.









Kaynak : AA