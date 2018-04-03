Erdoğan ve Putin'den s-400 açıklaması

Rusya ile yapılan s-400 anlaşmasında teslimat tarihinin erkene alınması konusunda anlaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme ardından kameralar karşısına geçti.
Görüşme arıdından düzenlenen basın toplantısına s-400 açıklaması damga vurdu.
Putin, 'S-400 füze sistemleri anlaşmasının hayata geçirilmesini konuştuk. Teslimat süresini hızlandırma kararı aldık.' derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'S-400 füzeleriyle ilgili konu Türkiye'nin tamamıyla kendi kararıdır. Dostumuz Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla birlikte artık bu iş tamamlanmıştır. Teslimat erkene alınacak.' ifadesini kullandı.