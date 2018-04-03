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Erdoğan ve Putin'den s-400 açıklaması

Rusya ile yapılan s-400 anlaşmasında teslimat tarihinin erkene alınması konusunda anlaşıldı.

Ekonomi / 03 Nisan 2018 Salı 20:38
Erdoğan ve Putin'den s-400 açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme ardından kameralar karşısına geçti.

Görüşme arıdından düzenlenen basın toplantısına s-400 açıklaması damga vurdu.

Putin, 'S-400 füze sistemleri anlaşmasının hayata geçirilmesini konuştuk. Teslimat süresini hızlandırma kararı aldık.' derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'S-400 füzeleriyle ilgili konu Türkiye'nin tamamıyla kendi kararıdır. Dostumuz Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla birlikte artık bu iş tamamlanmıştır. Teslimat erkene alınacak.' ifadesini kullandı.

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