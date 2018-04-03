Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.



Erdoğan ve Putin daha sonra 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na geçti.



Toplantı sonrası Erdoğan ile Putin ortak basın toplantısı düzenledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Değerli dostumu bir kez daha seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Sayın Putin'in seçim sonrası ilk yurtdışı ziyaretini ülkemize yapması bizim için memnuniyet vericidir.



Baş başa heyetler arası görüşemelerde, ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirme imkanı bulduk.



Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık. Ticaret hacmimimz geçen yıla göre yüzde 32 arttı.







Santralin ilk aşamasını 2023'e kadar bitirmeyi umuyoruz. 20 milyar doları da aşacak bir yatırımdır.



Bazı ihlallere rağmen Astana'da varılan ateşkes doğrultusunda büyük hedefler yakaladık. Tam olarak olmasa da Suriye'de büyük ölçüde sivil can kayıplarının önüne geçtik.



Sayın Putin'e Afrin harekatının sonuçlarını aktarma imkanı buldum. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemini vurguladım.