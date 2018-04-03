Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.
Erdoğan ve Putin daha sonra 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na geçti.
Toplantı sonrası Erdoğan ile Putin ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Değerli dostumu bir kez daha seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Sayın Putin'in seçim sonrası ilk yurtdışı ziyaretini ülkemize yapması bizim için memnuniyet vericidir.
Baş başa heyetler arası görüşemelerde, ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirme imkanı bulduk.
Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık. Ticaret hacmimimz geçen yıla göre yüzde 32 arttı.
Santralin ilk aşamasını 2023'e kadar bitirmeyi umuyoruz. 20 milyar doları da aşacak bir yatırımdır.
Bazı ihlallere rağmen Astana'da varılan ateşkes doğrultusunda büyük hedefler yakaladık. Tam olarak olmasa da Suriye'de büyük ölçüde sivil can kayıplarının önüne geçtik.
Sayın Putin'e Afrin harekatının sonuçlarını aktarma imkanı buldum. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemini vurguladım.
Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG gibi terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz.
Kimi çevrelerin Türk-Rus ilişkilerini zehirleme çabalarına tanık olduk. Ama bu çabaları atlattık.
Putin'in açıklamalarından satır başları;
Sayın Erdoğan ile ikili işbirliğimizin yanı sıra bölgesel konuları ele aldık.
Türkiye ile ilişkiler ilerliyor. Farklı konularda yeni anlaşmalar için ilgili kurumlara hazırlık talimatı verildi.
2017 yılında Türk-Rus ticaret haci arttı. Karşılılı yatırımları artırma niyetindeyiz. Yeni yatırım platformları oluşturmak istiyoruz.
Tüek Akımı ile ilgili deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre sonra kara kısmında da döşeme aşamasına geçeceğiz.
S-400 füze sistemleri anlaşmasının hayata geçirilmesini konuştuk. Teslimat süresini hızlandırma kararı aldık.
Erdoğan ve Putin'den s-400 açıklaması
Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da