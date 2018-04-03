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Sıcak Haber : Devlet Bahçeli konuşuyor!..

Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

Siyaset / 03 Nisan 2018 Salı 10:29
Devlet Bahçeli konuşuyor

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