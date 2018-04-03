Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Bozdağ, taraf avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada söz alan maktul Şükrü Aytunç Tek'in babası Ali Tek, olayın alacak verecek değil, uyuşturucu meselesinden çıktığını, sanığın oğluna para vererek uyuşturucu temin ettirdiğini öne sürdü.



Tek, 'O gün evde olan bir miktar uyuşturucuyu oğlumdan istemiş. Fakat oğlum vermek istememiş. Daha sonra da oğlumu vurmuş. Konuya ilişkin daha önce de tartışma yaşamışlar.' dedi.



Bozdağ ise siyasetle uğraşan bir kişi olmasından dolayı birçok kişiyi tanıdığını, olayda hayatını kaybeden Tek'le de bu kapsamda tanıştıklarını savunarak olayın yaşandığı gün Tek'in kendisinden borç istediğini iddia etti.



Bozdağ, 'Ben Germencik'te sevilen biriydim. Her şeyim vardı. Bir siyasi parti başkanıydım. Böyle bir şeyin olacağı aklıma bile gelmezdi.' ifadelerini kullandı.



Savcı mütalaasında, olayın yaşandığı geceye ilişkin bilgiler vererek, sanığın, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet, 'nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



İddia makamının mütalaasını açıklamasının ardından sanık avukatları savunma için ek süre istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.



- Olay



Germencik ilçesinde 3 Mayıs'ta kavga ihbarı alan polis ekipleri, 43 yaşındaki Şükrü Aytunç Tek'i evinde silahla öldürülmüş halde bulmuş, olayın faili olarak aranan dönemin CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, Söke ilçesinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanmıştı. Tutuklu yargılanan sanık, ilk duruşmada olaydan bir gün önce metamfetamin kullandığını itiraf etmişti.



Kaynak : AA