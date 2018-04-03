Çiftlik Bank firarisi yakalandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül de Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı.
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! YAKALANDI
Çiftlik Bank olayına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Kırmızı bülten çıkarılan isimlerden Düzgün Genç adlı zanlı Bulgaristan’da yakalandı.
Türkiye zanlının iadesi için harekete geçti.