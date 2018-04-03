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Çiftlik Bank firarisi yakalandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül de Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı.

3. Sayfa / 03 Nisan 2018 Salı 22:31
Çiftlik Bank firarisi yakalandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! YAKALANDI

Çiftlik Bank olayına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Kırmızı bülten çıkarılan isimlerden Düzgün Genç adlı zanlı Bulgaristan’da yakalandı.

Türkiye zanlının iadesi için harekete geçti.

PolisCumhuriyetKırmızı Bülten


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