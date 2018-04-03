CHP'li Özel'in o sözlerine AK Partili Muş'tan tokat gibi yanıt

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş arasında gergin anlar yaşandı. Parti içindeki demokrasiden bahseden Özel'e Muş, Muharrem İnce örneğini göstererek yanıt verdi.



Kürsüde söz alan AK Partili Muş, 'Kongrenizde genel başkanınızın karşısına aday olarak çıkan Muharrem İnce ne diyor; 'Baskıyla delegeden imza topluyorlar. Aykırı ses çıkaranı kapının önüne koyarım.' diyor. CHP'nin nasıl yönetildiğine bakın. Demokratik anlayışlarını ve özgürlük anlayışlarını buradan anlarsınız' şeklinde konuştu.



Muş'un bu sözlerine karşılık kürsüde söz alan Özel de, 'Muharrem İnce aday olmuş; iyi ki olmuş, alnından öpüyoruz. CHP'de parti içi demokrasi var' dedi.



Bunun üzerine tekrar söz alan AK Partili Muş CHP'lilere Muharrem İnce'ye yapılanları anımsattı. Muş şunları söyledi:



'DÜNYA KONGREDE NASIL KAVGA EDİLİR DİYE CHP'Yİ İZLİYOR'



'Ben kendi ifadelerimi kullanmadım, bunu söyleyen; CHP kongresinde aday olmuş, 447 oy almış biri diyor ki; 'Tehditle delegeden imza toplanıyor.' Genel başkanınıza imza veren 1078 delge var. Fakat kendisine oy veren 790 delege var. Hani sizin iradeniz? Nasıl iradeli oy kullanıyorsunuz? Dolayısıyla CHP'nin demokrasi, özgürlük konusunda bizimle yarışacak, konuşacak hiçbir şeyi olmaz.



CHP kongreleri kavgalarıyla meşhurdur. Dünyada kongrede nasıl kavga edilir diye CHP'nin kongrelerindeki kavga sahneleri izletiliyor. Sandalye fırlatma, çelme takma, omuz vurma, kürsüye yürüme, kürsüye yürüyeni alaşağı etme... hep CHP kongrelerinde yaşanan sahnelerdir.'