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Canlı yayında şok itiraf: Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık!

Canlı yayına telefonla bağlanan bir seyircinin, "Düğün günü akrabalarımızın gelinliğini parçaladık!" itirafı karşısında sunucu Nur Viral ve konuğu şoke oldu.

Televizyon / 03 Nisan 2018 Salı 12:29
Canlı yayında şok itiraf: Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık!
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Beyaz TV ekranlarından yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programının bugünkü konuğu İkbal Gürpınar'dı.

İstanbul'dan arayan ismini vermek istemeyen bir izleyici, 'Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık!' itirafı karşısında sunucu Nur Viral ve konuğu şoke oldu.

Seyirci, bu davranışı neden gerçekleştirdiğini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İkbal GürpınarNur ViralHayatta Her Şey Var


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