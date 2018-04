BBC sunucusu vatan haini Can Dündar'ı rezil etti

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan firari Can Dündar'ın MİT tırlarıyla ilgili haberine atıfta bulunan sunucu, 'Bunun bir devlet sırrı olduğunu bilmeniz gerekiyordu' dedi. Can Dündar ise soruyu 'Devlet sırrı değil, hükümet suç işliyordu, bunun açığa çıkarılması bir gazetecilik göreviydi' diyerek geçiştirmeye çalıştı.



'YAPTIĞINIZ İNGİLTERE VE ABD'DE DE SUÇTUR'



Sunucu Sackur'un, 'Kendinizi İngiliz bir gazeteci olarak görün, İngiliz hükümetinin gizli operasyonlarını açığa çıkarmak da suçtur. Bu, ABD'de de böyledir.



Türk ordusu personelini ve diğerlerini riske atmak gibi durumları da göz önünde bulundurmak sizin sorumluluğunuz ve göreviniz.



Ayrıca biliyorsunuz ki, Türk hükümeti, durumun isyancılara silah temini değil Türkmenlere yardım transferi olduğunda ısrar ettiler.' sözlerine Can Dündar, 'Bu olay, Türkiye'nin İrangate'idir' ifadeleriyle karşılık vermekle yetindi.