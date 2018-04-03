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Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mecliste bir araya geldi.

Siyaset / 03 Nisan 2018 Salı 11:46
Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mecliste bir araya geldi.

Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede yapılan çalışmaları paylaştık

Başbakan Yıldırım, görüşmeye ilişkin, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları MHP Genel Başkanı yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık." dedi.

Başbakan Yıldırım, Devlet Bahçeli ile Meclisteki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP'nin 18 Mart Pazar günü kongresini gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu, bu kadar telaşa gerek yok." ifadesini kullandı.

"Başka bir konu başlığı konuşulmadı mı?" sorusuna, Yıldırım, "Hayır, bu yetmez mi?" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık." diye konuştu.

Baş başa görüştüler
Başbakan Yıldırım, görüşmeye AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi, ancak Devlet Bahçeli ile baş başa görüştü.

İki liderin görüşmesi başladıktan sonra, AK Parti Grup Başkanvekilleri, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın makam odasına geçti ve görüşmenin bitmesini orada bekledi.
Kaynak : AA

BaşbakanBinali YıldırımDevlet Bahçeli


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