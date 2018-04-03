USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96 EURO (Alış - Satış) : 4,88 - 4,89

Sıcak Haber : Devlet Bahçeli konuşuyor!..

AVM otoparkında çileden çıktı! Sileceklerini kırdı

İstanbul’da bir şahıs, AVM’nin otoparkında yanlış yere park eden aracın sileceklerini kırdı.

3. Sayfa / 03 Nisan 2018 Salı 09:23
AVM otoparkında çileden çıktı! Sileceklerini kırdı
Video için tıklayın

Olay geçtiğimiz günlerde bir AVM'de meydana geldi.

Aracını park ettiği yerden çıkmaya çalışan bir sürücü yanlış yere park edilen bir araç yüzünden uzun süre çıkamadı. Yaptığı manevralarla park yerinden çıkabilen kızgın sürücü ardından aracından indi.

Yanlış park edilmiş aracın yanına giden şahıs, lüks otomobilin sileceklerini kırdı. Sinirini sileceklerden alan sürücü hızla AVM'den uzaklaşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şahıs aracıyla uzun süre çıkmaya çalışıyor. Ardından aracıyla çıkan şahıs otomobilin sileceklerini kırıp ayrılıyor.

Kaynak : İHA

Trafik MagandasıPark YasağıPark KavgasıGüvenlik Kamerası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı