Ankara'da Eğitim Bir Sen'in imza kampanyası

Sendikanın Şereflikoçhisar Temsilcisi Üzeyir Çetin ve sendika üyeleri, Abdülbaki İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.



Çetin yaptığı basın açıklamasında performans değerlendirme taslağına 'hayır' dediklerini, şiddete karşı yasal düzenleme ve caydırıcı cezalar istediklerini belirtti.



Sendikanın ülke genelinde yayınladığı ortak açıklamanın okunması ardından imza kampanyasına üyelere imza attı.



Kaynak : AA