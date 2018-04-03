Akkuyu Nükleer Santrali için ilk harç

Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı'nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımları ile gerçekleştiriliyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ



Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu enerji işbirliği adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum.Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. Türk Akım Doğalgaz Hattı ve Akkuyu Nükleer güç Santrali bunlardan bazılarıdır. Rusya ile birlikte bir çok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin güvenli sürdürülebilir enerjiye sahip olması için nükleer enerji önemli yer tutuyor.



Türkiye olarak 2003-2017 yılları arasında ortalama 5.8 büyüdük. 2017 oranında yüzde 7.4 oranında büyüme başarısı sergiledik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz.Enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Sürdürülebilir enerjiye sahip olacağımız bir gelecek için, nükleer enerji planlarımız arasında önemli yer tutuyor. 2023 yılında devreye alınması ile Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler arasına dahil olacaktır. Akkuyu tüm üniteleri ile devreye girdiğinde tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.







PUTİN: YENİ BİR DÖNEM, YENİ BİR ADIM



Rusya Devlet Başkanı Putin ise törende yaptığı konuşmaya 'Bayanlar baylar, öncelikle en içten ve kalbi duygularımla sizleri Türkiye'deki ilk güç enerji santralinin inşaatına başlamamızla tebrik etmek istiyorum.Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.' ifadelerini kullandı.



Putin sözlerine şöyle devam etti;



'Rusya Federasyonu sektörde lider bir ülke. Ekonomik açıdan olumlu teknolojiler uygulanacak. Biz kendi sektörümüzde bu teknolojileri uyguluyoruz. Çevre dostu olacaktır.Bilim ve teknoloji potansiyelini de artıracak. Hem ucuz hem de temiz elektrik enerjisini sağlayacak. Özellikle Rus partnerler, aktif bir şekilde küçük ve orta ölçekli şirketleri teşvik etmek istiyor. 350'yi aşkın Türk şirketi potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istiyor.TBMM milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlar son derece iddialı bir hedefimiz var 2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini istiyoruz. Değerli dostum Recep Tayyip Erdoğan ile bunun gerçekleşmesi için bunu yapma konusunda mutabık kaldık.'







NÜKLEER SANTRALİN ÖNEMİ



İSTANBUL'UN ENERJİ İHTİYACI



Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan proje, 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.



Santral, bu üretimle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.







TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10'U



20 milyar dolarlık yatırım, Türkiye'nin elektrik talebinin ise yüzde 10'unu karşılayacak.



Bölgedeki istihdamı da artıracak proje, en yoğun döneminde 10 bin kişiyi çalıştırırken, işletme aşamasında 3 bin 500 kişiye iş imkanı sunacak.

