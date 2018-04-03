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Ahmet Hakan: Selfie çeken asker neden pek sempatik?

Ahmet Hakan, selfie çeken askerin İbrahim Tatlıses’ten de Sibel Can’dan da katbekat daha sempatik olduğunu söyledi.

Güncel / 03 Nisan 2018 Salı 09:09
Ahmet Hakan: Selfie çeken asker neden pek sempatik?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve sanatçılarla birlikte Hatay'da askerleri ziyaret ederken, ziyaret sırasında bir askerin selfie çekmesi sosyal medyaya damga vurdu.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan da, selfie çeken askeri bugünkü köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan, o askerin İbrahim Tatlıses'ten de Sibel Can'dan da katbekat daha sempatik olduğunu söyledi.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısı:

Selfie çeken asker neden pek sempatik?

HATAY sınırında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Akar'ın hemen arkasında... Cep telefonuyla selfie çekmek için çabalayan asker var ya...

- Öyle hakiki ki...

- Öyle sahici ki...

- Öyle doğal ki...

- Öyle samimi ki...

- Öyle hesapsız ki...

- Öyle plansız ki...

Sempatik olmamasına ya da sempatik bulunmamasına imkân ihtimal yok.

Hatta hatta...

- İbrahim Tatlıses'ten de...

- Sibel Can'dan da...

- Klarnetçi Serkan'dan da...

Katbekat daha sempatik.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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