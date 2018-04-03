Ahmet Hakan: Kıyafet zabitliği terk edilsin

İstanbul'dan Adana'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen sarıklı ve cübbeli vatandaş, bir kadının sözlü saldırısına maruz kalmıştı. Vatandaşın giydiği sarık ve cübbeyi eleştiren kadın, cep telefonunu açarak 2596 sayılı Kanun'u bağırarak okumaya başlamıştı.



Olayı yorumlayan Ahmet Hakan'dan yaşananlara tepki geldi. Türkiye'nin bu tarz müdahalelerden kurtulması gerektiğini söyleyen Ahmet Hakan, 'Bu tarz müdahalelerden ne zaman vazgeçilecek doğrusu merak ediyorum? Nasıl ki şortlu kıza saldıranlara, mini etek giyenlere müdahale edenlere, nasıl ki başı açıklara saydıranlara karşı çıkıyorsak; sarık- cübbe giyene müdahale edene de karşı çıkacağız' dedi.



Ahmet Hakan, 'Ben artık giysileri yüzünden insanlara müdahale etme saçmalığından vazgeçilsin istiyorum. Kimsenin kimsenin kıyafetine karışmamasını istiyorum.” ifadesini kullandı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel