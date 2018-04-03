Afrin'de yeni bir sığınak ortaya çıktı

TSK ve ÖSO'nun terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin teröristlerden temizlenirken, her geçen gün yeni tüneller ve sığınaklar ortaya çıkıyor.



Son olarak TRT Haber'de ekrana gelen görüntülerde terör örgütünün yer altındaki karagahı ekranlara geldi.



KALIN DUVARLAR



Yerin 15-20 metre altında yer alan sığınağın hava bombardımana karşı kalın duvarlarla örüldüğü görülüyor.



LÜKS YAŞAM



Sığınağın için spor aletleri, şömine, avize gibi lüks yaşam araçları olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel