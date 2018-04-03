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Afrin'de yeni bir sığınak ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'yla ele geçirilen Afrin'de terör örgütüne ait yeni sığınaklar ortaya çıktı.

Dünya / 03 Nisan 2018 Salı 14:16
Afrin'de yeni bir sığınak ortaya çıktı
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TSK ve ÖSO'nun terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin teröristlerden temizlenirken, her geçen gün yeni tüneller ve sığınaklar ortaya çıkıyor.

Son olarak TRT Haber'de ekrana gelen görüntülerde terör örgütünün yer altındaki karagahı ekranlara geldi.

KALIN DUVARLAR

Yerin 15-20 metre altında yer alan sığınağın hava bombardımana karşı kalın duvarlarla örüldüğü görülüyor.

LÜKS YAŞAM

Sığınağın için spor aletleri, şömine, avize gibi lüks yaşam araçları olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör ÖrgütüAfrinYpgZeytin Dalı Harekatı


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