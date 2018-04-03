USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96 EURO (Alış - Satış) : 4,88 - 4,89

Sıcak Haber : Devlet Bahçeli konuşuyor!..

Afganistan'a hava saldırısı

Afganistan Hava Kuvvetlerinin dün ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.

Dünya / 03 Nisan 2018 Salı 08:38
Afganistan'a hava saldırısı

Daşti Arçi Kaymakamı Nasruddin Sadi, Hava Kuvvetlerine ait uçağın, ilçedeki medreseyi bombalaması sonucu aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda 50 kişinin de yaralandığını belirten Sadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Sadi, saldırının medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında düzenlendiğini söyledi.



Törene Taliban örgütü liderlerinin de katıldığına işaret eden Sadi, ölenler arasında örgütün önde gelen isimlerinin de bulunduğunu vurguladı.

Görgü tanıklarından Hacı Nabi, 500 kişinin katıldığı mezuniyet töreni sırasında düzenlenen saldırıda yaklaşık 50 sivilin öldüğünü öne sürdü.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, daha önce yaptığı açıklamada, saldırının, örgüt liderlerinin medresede toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve 25 militanın öldüğünü belirtmişti.

Kaynak : AA

TalibanAfganistanEmniyet MüdürlüğüMezuniyet TöreniToplantı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı