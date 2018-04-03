60 Yıldır Edirne'nin Güzelliklerini Fotoğraflıyor

Fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz, 1958'den bu yana tarihi ve turistik mekanlarında çektiği fotoğraflarla serhat kentini adeta 'sarraf' hassasiyetiyle arşivliyor.



İlerleyen yaşına rağmen fotoğraf tutkusundan vazgeçmeyen Yılmaz, çektiği ve arşivlediği fotoğraflarla bir anlamda kentin 1958 yılından bugüne kadarki tarihine kaynak oluyor. Teknolojiye ayak uyduran Yılmaz, artık fotoğrafları dijital fotoğraf makinesiyle çekiyor.



Emekli resim öğretmeni Tayyip Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşkla bağlı olduğu mesleğini Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaptıktan sonra 1958'de tayini çıktığı Edirne'de devam ettirdiğini belirterek şöyle devam etti:



'Edirne'yi her yönüyle çok sevdim. Mesleğim resim öğretmenliği fakat fotoğrafa dair merakım ve teknik bilgilerim de var. Ankara'daki Gazi Eğitim'de Şinasi Barutçu diye bir hocamız vardı. Türkiye'de ilk renkli fotoğraf baskısı yapan ve Almanya'da tahsil görmüş, öğretici filmler merkezini kuran öğretim görevlisiydi. Üzerimde çok emeği vardır. Bizi fotoğraf ile ilgili sık sık sınav yapardı. Sınavlardan hep 10 puan alırdım. Bu iyi notlarımın temelinde ise köy enstitülerinde aldığım eğitim vardır.'



- 'Bu benim tutkum'



Resim ve fotoğraf atölyesi ile ilk kez Lüleburgaz Kepirtepe'deki köy enstitülerinde tanıştığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:



'İdealist resim öğretmeni Selahattin Taran bize her konuda bilgiler veriyordu. Bilhassa resim ve fotoğrafçılık alanında. Köy enstitülerinde kurulan fotoğraf atölyesinde çalışmalarımı sürdürmüştüm. Bu eğitimi Gazi Eğitim'de de iyi notlar alarak tamamladım. Fotoğraf benim için büyük bir tutku. Arşivimde siyah-beyaz, renkli 100 bin fotoğraf yer alıyor. Eşim bana 'Sanki görevli gibi çalışıyorsun.' diyor. Bir yerin güzelliğini görmüşümdür, fotoğraf makinem yoksa yanımda, uygun bir günde tekrar oraya gider fotoğraflarım. Hala resim çiziyorum, fotoğraf çekiyorum. 30 kadar fotoğraf makinem birikti. Güzel olanlardan 5'ini Edirne Müzesi'ne hediye ettim. Oraya 150 kadar da doküman verdim, makinelerden, resimlerden, fotoğraflardan... Bu benim tutkum. Takdir beklemeksizin yapıyorum.'



- 'Fotoğraf çekmek aşk ve tutkudur'



1958'den beri Edirne'ye ait ne gördüyse fotoğrafladığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



'Dosyalarımı karıştırmaya kalksanız 1865 yılına ait panoramik resimler ve fotoğraflar görürsünüz. Ayrıca Türkiye'de kimsede olmayan Osmanlı'dan bu yana Kırkpınar pehlivanları fotoğraf arşivim var. Edirne'de bazı eserlerin harap olması ile ilgili de fotoğraflarım var. Bunların çoğu belge niteliğinde. Halen mukayeseli şekilde çekiyorum. Arşivimde başta Selimiye, Üç Şerefeli, Eski, Ayşekadın, Dar'ül Hadis camileri ve diğer camiler var. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ile ilgili bir de albüm hazırlığındayım. Restoratörler camilerin restorasyonu için eski fotoğrafları benden istiyorlar. 'Filan yeri tamir ediyoruz, var mı acaba?' diye soruyorlar. Hemen bulup veriyorum.'



Fotoğraf çekmenin aşk ve tutku olduğunu dile getiren Yılmaz, arşivindeki Edirne'ye dair 22 bin fotoğrafı ise Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verdiğini ve bu fotoğrafların dijital ortama aktarıldığını aktardı.



Yılmaz, Trakya Üniversitesinin kuruluşuna dair de pek çok fotoğrafın arşivinde yer aldığını, belge niteliğindeki bu fotoğrafların gelecek nesillere ışık tutacağını anlattı.



Gençliğinden bu yana guaj, yağlı, sulu boya ve karakalem resim çalışmalarına devam ettiğini ve çok sayıda tablosunun olduğunu anlatan Yılmaz, fotoğrafları ve tablolarının ulusal ve uluslar arası sergilerde izlenime sunulduğunu kaydetti. Kaynak : AA