Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki M.R.Z. ile 18 şüphelinin, Pakistan uyruklu oldukları ve kağıt toplama işinde çalışıp aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı.



Şüpheliler V.Y, M.H. ve A.A. tarafından müşteki M.R.Z'nin duş alırken görüntülerinin çekildiği kaydedilen iddianamede, V.Y'nin kendisiyle birlikte olmazsa görüntüleri internette yayımlamakta tehdit edip korkutarak müştekiye tecavüz ettiği aktarıldı.



İddianamede bazı şüphelilerin de müştekiye cinsel istismarda bulunduğu, bazılarının da müştekiyi öldürmekle tehdit ettiği anlatılarak, müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



İddianamede tutuklu 18 şüpheliden 9'unun 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12'şer yıla kadar, 18 şüphelinin 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'basit yaralama', 'yağmaya teşebbüs' suçlarından 2 ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.



Başsavcılıkça hazırlanan iddianame, Bakırköy ağır ceza mahkemesine gönderildi. Kaynak : AA