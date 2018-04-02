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Yeni Gelin 44. Yeni Bölüm Fragman (7 Nisan 2018)

Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 44. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Gelin 44. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 44. yeni bölüm 7 Nisan 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 44. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 02 Nisan 2018 Pazartesi 15:35
Yeni Gelin 44. Yeni Bölüm Fragman (7 Nisan 2018)

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 44. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Yeni Gelin 44. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 44. yeni bölüm 7 Nisan 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 44. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Yeni Gelin 44. Yeni Bölüm 1. Fragmanı



--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--

Şirin'le Baran, sonunda muradına ermiş evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardır. İki aşık artık sözlüdür. Fakat Baran'ın asıl sınavı şimdi başlamaktadır. Gidip teslim olması, verdiği sözü tutması gerekmektedir.   

Şirin de Kalender de bu konuda nettir. Fakat Baran, bir türlü teslim olmaya yanaşmaz. Şirin'le Baran'ın evliliğindeki tek engel maalesef bu değildir. Türkmen, onların evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Müsellim de Türkmen'in evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Bozok Konağı'nı zincirleme bir evlilik heyecanı sarmıştır. Türkmen, konakta seferberlik ilan etmiştir.

Tüm kadınlar el birliğiyle Müsellim'i evlendirecektir. Müsellim'e uygun hiçbir aday bulamamışlardır ki, kader ağlarını örer. Elzem yeniden konağa gelir. Türkmen, sonunda abisini evlendirecek ve muradına erecektir. Fakat Müsellim'le Elzem'in yıldızları barışmaz. Türkmen yüzünden konak yeniden teyakkuza geçer. Kalender, düşmanı Boran Ağa tarafından geri getirilen Elzem'le ve onu Müsellim'le baş göz etmeye uğraşmaktadır.

Ama asıl derdi Şirin'dir. Baran teslim olmadığı sürece içi rahat değildir. Duruma el koymaya karar verir. Fakat Baran, ondan önce davranmıştır. Şirin'in aşkı için özgürlüğünden vazgeçmiş, tüm suçlarının bedelini ödemeye karar vermiştir. Şirin, Baran'ı bir bilinmeze uğurlamaktadır.

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