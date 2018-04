Edremit ilçesinde öğretmen Özdemir, 5 ay önce inşaatta bitkin ve bir ayağı kırık halde bulunan kediyi sahiplenip tedavisini yaparak kısa sürede iyileşmesini sağladı.



İsmini 'Sezar' koyduğu kedinin her gün temizliğini yaparak, mamasını veren Özdemir, bembeyaz tüyleri, renkli gözleri ve duygusal yapısıyla bilinen Van kedisini yalnız bırakmıyor.



İpeksi beyaz tüyü, duygusallığı, kehribar sarısı ve mavi gözleriyle türlerinden ayrılan Van kedisini yanından hiç ayırmayan Özdemir, ona adeta çocuğu gibi bakıyor.



Özdemir, evin maskotu haline gelen kediyi kentte düzenlenen 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda podyuma çıkararak, Van'ın en güzel kedisi olmasını sağladı.



Özdemir, AA muhabirine, bir gün arkadaşının inşaatta tesadüfen bir kedi yavrusuyla karşılaştığını ve durumu kendisine bildirdiğini anlattı.



Kediyi ilk gördüğünde bir dişi ve bir ayağının kırık olduğunu fark ettiklerini ifade eden Özdemir, kedinin bu durumundan çok etkilendiğini ve ona sahiplenmeye karar verdiğini belirtti.



- 'Her planımı iki kişilik düşünüyorum'



Kediyi ilk olarak veterinere götürerek aşılarını ve diğer tedavilerini yaptığını anlatan Özdemir, 'Ona alışmak biraz uzun ve zor oldu. Tekrar doğal ortamına bırakmayı düşündüm sonra veterinerin de yardımıyla ona iyice alıştım. Şimdi hem ben onu sahiplendim hem de o bana alıştı. Her planımı iki kişilik düşünüyorum. Tatile bile gittiğimde Sezar'sız gidemiyorum.' dedi.



Kedinin bakımını düzenli yaptığını, tüyleri için vitamin ilacı verdiğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:



'O benim artık bir evladım gibi ve bana huzur veriyor. Her işte önceliğim Sezar oluyor. Gerçekten Sezar'la hayatım değişti diyebilirim. İlk aldığımda kir pas içinde ve yaralıydı ama şimdi Van'ın en güzel kedisi. Nereden nereye geldik. Sanırım o da bu durumu hissediyor. Nasıl ki çocuğunun üniversiteyi kazandığını öğrenen anne mutlu olup gururlanıyorsa, Sezar güzellik yarışmasında birinci olduğunda ben de o duyguları hissettim ve gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Gerçekten çok farklı, güzel ve masumane bir duygu.'



Özdemir, herkesin evinde 'Sezar' gibi bir dosta sahip olmasını önerdiğini ifade ederek, 'Onlar için hiç birşey yapamıyorsak bile evlerimizin önüne bir kap su ve yemek bırakabilirsek dışarıda kalan dostlarımız da zor durumda kalmazlar. Onlara sahip çıkmalıyız.' diye konuştu. Kaynak : AA